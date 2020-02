20 février 2016-20 février 2020, cela fait exactement quatre ans que Augustin Sidy Diallo a été réélu à la tête de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Son mandat a pris fin ce mercredi. Alors que des clubs réclament la date de la prochaine Assemblée générale élective, son Comité directeur fait la sourde oreille et selon nos informations, il veut organiser les élections en décembre prochain, s’accordant ainsi des mois de plus pour la gestion de l’instance. Nous avons appris mardi, que la Fif convie les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Division 3 et les Groupements d’intérêt à une importante réunion d’échanges le samedi 29 février 2020, et de souligner que l’heure et le lieu seront précisés ultérieurement. Même son de cloche pour l’ordre du jour où on indique qu’ «une importante réunion d’échanges», sans plus d’informations.

Sidy Diallo, qui n’a pas encore officiellement renoncé à un troisième mandat, va-t-il continuer de maintenir le suspense sur la date d’organisation de la prochaine élection à la Fif ? Que va faire le GX ? Autant de questions que se posent les observateurs du football ivoirien. Pour rappel, à cette heure, seuls l’ex international Didier Drogba et le président du Sewe de San Pedro, Eugène Marie Diomandé, ont manifesté leur volonté de briguer la présidence du siège de la maison de verre de Treichville, d’autres sont annoncés.

Avec Koaci.com