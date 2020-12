Si ce n’est pas la meilleure manière de préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, ça se ressemble. En tout cas, la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron peut déjà commencer à se frotter les mains pour avoir reçu du matériel haut de gamme.

Dans le communiqué de l’instance dirigée par le président Ady Fall, on peut en effet lire : «En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar, au Sénégal, en 2026, un don de bateau avec un moteur hors-bord et ses accessoires est offert à la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron par le biais des partenaires de l’Icf, de la Fisa et de la Solidarité olympique, sous la houlette de Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye, président du Cnoss.»

Et le communiqué de préciser : «Ce matériel de dernière génération et évalué à 5 millions de francs Cfa sera installé au Centre de développement du Prytanée militaire de Saint-Louis pour l’accompagnement et la sécurité des athlètes dans toute sa composante.»

Occasion pour le président de la Fédération «de remercier chaleureusement le Cnoss et son président Diagna Ndiaye, mais aussi nos chers partenaires étrangers de l’appui consistant dans la vulgarisation et le développement de la discipline au Sénégal».

A noter qu’en dépit d’être freinée par la pandémie qui ralentit ses activités, la Fédération reste sur son programme de détection qui a démarré en 2019. Un programme des jeunes en direction des Jeux africains de la jeunesse de Lesotho en 2022.