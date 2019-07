Le ministre des Sports, Matar Ba, était hier l’invité de la presse sportive sénégalaise, venue couvrir la Can, à l’hôtel Swiss Inn Nile du Caire. Après avoir félicité et saluer les 73 envoyés spéciaux, le ministre a exhorté les uns et les autres à s’unir autour de l’Equipe nationale dont l’ambition est de remporter la Can 2019.

«Si on reste solidaires et que chacun joue son rôle, on peut espérer des lendemains meil­leurs. Nous sommes tous animés par la même ambition, c’est celui de voir notre équipe triompher au soir du 19 juillet. Cela passera par l’unité autour de l’Equipe nationale», dira-t-il.

Avouant avoir été très inquiet avant le match contre le Kenya, au lendemain de la défaite contre l’Algérie, le ministre dit afficher désormais un certain optimisme après avoir parlé aux joueurs et aux membres du staff technique. «Nous allons vers un match très important contre l’Ouganda. Nous avons confiance aux joueurs, à l’encadrement technique et à la fédération. Ça ne sera pas facile parce que toutes les équipes qui sont qualifiées ont mérité leur place. Il faudra se battre pour arracher la qualification et continuer notre aventure», souhaite Matar Ba. Qui a promis de continuer à accompagner les efforts consentis par la presse sénégalaise afin d’informer «juste et vrai les 16 millions de Sénégalais, restés au pays».