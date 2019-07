Après sa belle prestation à la Can 2019, suivie d’un accueil mémorable des supporters sénégalais aux Lions, Sadio Mané a rendu visite aux étudiants de l’Université CHeikh Anta Diop de Dakar (Ucad), hier dans l’après-midi. Une visite mouvementée de la star sénégalaise qui n’a pas eu l’opportunité d’accéder au podium pour communiquer avec les étudiants à cause d’une foule hystérique. Finalement cette visite-surprise, sans service d’ordre et improvisée par le Directeur général du Coud et vice-président de la Fédé foot, Abdoulaye Sow, a tourné au fiasco avec des étudiants impatients qui se sont donné en spectacle sous les coups de 21 heures. Occasionnant des blessés. Poussant ainsi l’enfant de Bambali à aller se réfugier dans le bureau du Dg du Coud jusque tard dans la soirée.