Une semaine après le drame survenu à Madagascar dans les éliminatoires de la Can 2019 (un supporter tué dans une bousculade), le football africain est à nouveau endeuillé.

En effet, le ministère de la Jeunesse et des sports angolais (Minjud) a annoncé dimanche que cinq personnes, dont deux enfants, ont trouvé la mort samedi après le quart de finale aller de Ligue des Champions entre Primeiro de Agosto et le Tp Mazembe (0-0).

Les circonstances restent floues mais il est question d’une bousculade survenue dans un terrain annexe du stade du 11-Novembre de Luanda, où avait lieu la rencontre. Cette affiche avait attiré les foules (on parle de 50 000 personnes) et offert une belle fête en tribunes.

C’était malheureusement avant cette nouvelle tragédie qui survient un an et demi après la bousculade d’Uige qui avait déjà provoqué la mort d’au moins 17 personnes au pays des Palancas Negras.