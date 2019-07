Une aire de jeu pour les enfants, érigée au pied du Monument de la renaissance africaine à Dakar, a été inaugurée ce vendredi au cours d’une cérémonie présidée par des officiels du ministère sénégalais de la Culture et du chargé d’Affaires de l’ambassade des Emirats Arabes Unis au Sénégal, Mohamed Ali Aylan Alshamsi.

Cette aire de jeux, notamment réalisée avec l’appui de l’ambassade Emirati au Sénégal, a été réceptionnée par Germain Coly, un officiel du ministère de la Culture et de la communication. «Nous sommes venus aujourd’hui, en ce lieu symbolique, célébrer une amitié en constante réinvention et participer à une fête qui ouvre aux enfants des perspectives heureuses d’épanouissement individuel et collectif», a-t-il déclaré. «Les enfants pourront ainsi s’épanouir ici en se renforçant le corps et l’esprit, tout en développant leur sociabilité par la mobilité encadrée de l’interaction», a expliqué M. Coly.

Le chargé d’Affaires de l’ambassade des Emirats Arabes Unis, de son côté, a salué «l’excellence des relations d’amitié et de coopération liant son pays au Sénégal». «Cette aire de jeux dédiée aux enfants sénégalais se veut un lieu public, de divertissement où les enfants pourront, en famille ou entre amis, profiter des moments de détente et de loisir, dans un cadre adapté et sécurisé», a indiqué Mohamed Ali Aylan Alshamsi.

«Cette initiative entre dans le cadre des actions sociales, initiées par l’ambassade, en droite ligne avec l’année de la tolérance, décrétée en 2019 par son altesse Sheikh Khalifa Bin Zayed, président des Emirats Arabes Unis, afin de promouvoir la paix, le dialogue et l’entente entre les Peuples», a rappelé le diplomate.

«Ce bijou sera bien gardé et entretenu et nous allons y apporter notre contribution, car ce monument reçoit des milliers d’enfants chaque année», a pour sa part assuré le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo.

