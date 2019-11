Le voile se lève sur l’identité des présumés meurtriers de Abdou Razack Kane, tué le lundi 18 novembre 2019, aux environs de 20 heures. Selon le Bureau des relations publiques de la Police nationale, l’un des bourreaux de M. Kane a été interpellé, à la suite des «investigations menées par les enquêteurs du Commissariat d’arrondissement de Malika, en collaboration avec la Brigade de lutte contre la criminalité (Blc) de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Lesquelles ont permis de retrouver le téléphone portable de la dame entre les mains d’un receleur, au lendemain de l’agression». «Arrêté et interrogé sommairement, il a déclaré que ledit téléphone appartient au nommé I.M. Les recherches entreprises ont permis l’arrestation de ce dernier à Wakhinane Nimzath. Au cours de son interrogatoire, il a reconnu que lui et son acolyte, en fuite, sont les auteurs du meurtre de Abdou Razack Kane. Les investigations se poursuivent», rassure la police.

Il faut rappeler que le 18 novembre dernier, la dame Aïssatou Coly et son défunt compagnon ont été agressés par deux individus armés de couteaux, à hauteur de la passerelle entre Malika et Gadaye sur la Vdn3. Devant la résistance du nommé Abdou Razack Kane, les malfaiteurs l’ont mortellement poignardé avant de les dépouiller de leurs téléphones portables.