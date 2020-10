L’enseignement supérieur a encore occupé une partie de la communication du chef de l’Etat lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le communiqué résumant cette rencontre indique que pour le président de la République, il y a vraiment lieu «d’évaluer l’exécution intégrale des onze (11) décisions consensuelles de transformation du système d’enseignement supérieur et de recherche prises en août 2013». Pour Macky Sall, il y a aussi urgence à «veiller à l’actualisation de la carte scolaire par l’intégration de critères démographiques pertinents (et à) l’accélération de l’édification des centres de formation professionnelle prévus dans les départements».

Le Président Macky Sall s’est aussi félicité «des résultats satisfaisants obtenus au Baccalauréat et au Bfem». «Il a ainsi demandé au Gouvernement d’engager, sans délai, le processus d’orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d’enseignement supérieur», renseigne encore le document.

Les ministres concernés ont reçu pour instruction de «développer le numérique à l’école, à l’université et à orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système professionnel, précisément dans les métiers du numérique».

Au sujet de la prochaine rentrée scolaire, le Président Sall demande aux ministres en charge de l’Education et de la formation professionnelle «d’entamer la finalisation des préparatifs en impliquant toute la communauté éducative, notamment les partenaires sociaux».

Par ailleurs, le président de la République invite le ministre de la Santé «à soutenir le déploiement national de l’initiative ‘’Octobre Rose’’. Il a rappelé la nécessité de poursuivre la gratuité de la chimiothérapie pour ce qui concerne les cancers féminins et insisté sur la nécessité de veiller, dans le Plan d’investissement Santé 2020-2024, au renforcement significatif des équipements de dépistage des cancers et de radiothérapie». D’où son invite au Gouvernement à «accélérer la construction du Centre national d’Oncologie, à Diamniadio, en relation avec la coopération coréenne».