Leo Messi a accordé un entretien à ‘Sport’ et a parlé de ses objectifs immédiats avec le Fc Barcelone, ainsi que de son avenir au Camp Nou. Il s’est également exprimé sur l’Opération Neymar et a demandé plus de stabilité dans l’organigramme du club.

A 32 ans et après un été lors duquel une possible prolongation a été évoquée, Leo Messi a parlé de tous les sujets brûlants avant d’aborder une nouvelle saison avec le Barça. Alors que le mercato des transferts a fermé ses portes et que le futur de Neymar s’est inscrit au Paris Saint-Germain, le natif de Rosario est revenu sur le sujet, expliquant et argumentant pourquoi il voulait que le Brésilien revienne. Non sans oublier de préciser qu’il resterait au Camp Nou.

«Le Barça, c’est chez moi et je ne souhaite pas m’en aller, mais gagner»

«C’est chez moi et je ne souhaite pas m’en aller, mais gagner», a commencé par indiquer l’attaquant argentin dans un entretien accordé à ‘Sport’. Le numéro 10 n’a aucun doute sur l’endroit où il veut jouer, et souhaite qui plus est récolter de nouveaux succès en Catalogne, alors que la semaine passée, les médias révélaient une clause (confirmée par le Barça) qui lui permet de quitter le Barça à chaque fin de saison.

Leo souhaite poursuivre sa moisson de trophées avec une équipe qui n’accueillera pas Neymar, le Brésilien ayant toutefois été très proche de la Catalogne lors de la dernière fenêtre de transferts.

«Oui, j’aurais été enchanté que Neymar revienne (…) Sincèrement, je ne sais pas si (le Barça) a fait tout son possible pour son retour, mais une chose est sûre, négocier avec le Psg n’est pas facile», a indiqué Messi, reconnaissant qu’il n’était pas au courant de toutes les conversations du club avec les représentants français.

«L’équipe aurait augmenté ses chances avec Neymar»

«Je comprends les gens qui n’étaient pas d’accord, c’est normal après tout ce qui s’est passé autour de Ney, la manière dont il est parti (au Psg), dont il nous a abandonnés (…). Mais en considérant l’aspect sportif, pour moi Neymar est l’un des meilleurs du monde et évidemment notre équipe aurait augmenté ses chances d’obtenir les résultats souhaités», a rappelé le capitaine.

Revenant sur la Ligue des Champions, la star barcelonaise juge que son entraineur n’est en rien responsable du désastre vécu à Anfield (4-0), en demi-finale de la C1.

«La débâcle à Liverpool, c’était notre faute pas celle de Valverde»

Lionel Messi a déclaré que lui et ses partenaires ont toujours en tête l’élimination mais «pas à cause de ce match en particulier, mais à cause de ce que nous [Ils] avons [ont] connu à plusieurs reprises en Ligue des Champions : une deuxième manche ratée après un bon match aller. Mais faut dire que c’était de notre faute. Le staff technique n’a rien à voir avec le jeu que nous avions produit».

Enfin Messi a demandé de la continuité dans l’organigramme du club. «Ce serait bien pour le club qu’il y ait une stabilité et pas autant de changements dans la structure sportive. Puyol serait idéal en tant que secrétaire technique», a-t-il estimé.