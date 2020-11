L’absence de système d’assainissement constitue un problème majeur de santé publique dans les pays à faible revenu ou intermédiaire comme le Sénégal. Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), environ 297 mille enfants par an, meurent de maladies diarrhéiques dues à une mauvaise hygiène, un mauvais assainissement ou une eau de boisson insalubre. Au même moment, plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes, n’a pas accès à des installations sanitaires sûres, d’après l’Oms et l’Unicef.

Au Sénégal, la survenue de la pandémie du Covid-19 en mars 2020 et les inondations dues aux fortes pluies des mois d’août et septembre 2020 ont révélé l’urgence et la nécessité d’assurer un assainissement durable et résilient face aux effets du changement climatique, afin d’assurer la santé à la population.

La célébration de la Journée mondiale des toilettes sous le thème «Assainissement durable et changement climatique», est une occasion pour la Plateforme des organisations de la Société civile sur l’eau et l’assainissement au Sénégal (Posceas) de rappeler aux décideurs et aux partenaires financiers, la nécessité impérieuse d’agir pour un accès adéquat à l’assainissement pour tous qui constitue un droit fondamental de l’Homme.

Pour relever les défis pour l’atteinte de l’Odd6, il est nécessaire, selon le Posceas, de mettre en place des financements endogènes gérés en toute transparence pour le secteur de l’eau et l’assainissement et d’augmenter de manière considérable le budget alloué au sous-secteur de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit aussi de responsabiliser les collectivités territoriales dans la planification, le financement, la mise en œuvre, le suivi et la gestion des projets et services d’assainissement. S’y ajoute l’urgence de faire des investissements efficients dans le secteur de l’assainissement qui prennent en compte le changement climatique. «Lorsqu’il y a inondation, les infrastructures d’assainissement et d’eau se dégradent rapidement et cela favorise la contamination des nappes et expose les populations au péril fécal avec toutes sortes de maladies», note le communiqué du Posceas.