Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (Cn-Itie) sensibilise ses membres et les parties prenantes sur la nouvelle norme Itie 2019 qui intègre de nouvelles exigences, notamment sur l’environnement, le genre, etc.

Pour un renforcement de la mise en œuvre de la norme Itie et une amélioration de la gouvernance dans les pays mettant en œuvre ladite norme, de nouvelles exigences ont été introduites dans la norme Itie 2019. Laquelle, d’après le Comité national Itie, qui tient depuis hier un atelier de mise à niveau des parties prenantes, «met l’accent sur une divulgation plus systématique des données Itie, en vue de les inscrire dans un processus d’information par défaut, et non plus seulement dans les rapports Itie. Elle contient également de nouvelles exigences en matière de transparence des contrats, d’environnement, et d’égalité en matière de genre».

Karim Lourimi, consultant international en industrie extractive, qui présentait la nouvelle version de la norme, précise que jusque-là, c’est-à-dire qu’avec la norme 2016, la publication des contrats était encouragée. Ce n’est pas une obligation. Mais avec la nouvelle norme Itie de 2019, la publication des contrats ainsi que la vente des matières premières deviennent obligatoires.

Il y a également de nouvelles attentes par rapport aux entreprises publiques. «Dans le secteur extractif, les entreprises d’Etat jouent un rôle très important, assez complexe. Des fois, elles interviennent dans la collecte des revenus, la gestion, le processus d’octroi des contrats ; bref dans toute la chaîne de valeurs. Raison pour laquelle la norme Itie 2019 accorde plus d’attention à ces entreprises d’Etat, surtout sur les données qu’elles doivent publier, leur gouvernance», renseigne l’expert.

Le groupe multipartite Itie devrait ainsi revoir sa composition aussi bien du côté de la représentation de la société civile que celle du gouvernement. Toutes ces exigences devraient aussi être reflétées au niveau de son plan d’action. A ce propos, indique la présidente du Cn-Itie, l’approche genre devrait être considérée à tous les niveaux, que ça soit au niveau du Comité national, de la gouvernance, dans le contenu local, le travail. «A chaque fois, le genre doit être pris en considération», soutient Dr Awa Marie Coll Seck.

C’est pourquoi le Cn-Itie du Sénégal a décidé, à travers une session de formation de deux jours, de renforcer le niveau de connaissance et de compréhension de ses membres et des parties prenantes externes de la nouvelle norme Itie 2019.