Thiès, la région qui abrite la principale porte d’entrée aérienne du Sénégal, à savoir l’Aéro­port international Blaise Diagne (Aibd), est en alerte depuis ce dimanche 8 mars. Pour cause, des cas suspects portant l’épidémie du coronavirus ont été décelés. Cela fait suite à une alerte qui a mobilisé un important dispositif de riposte, à savoir toute l’équipe de gestion du coronavirus au niveau d’un complexe hôtelier de la place, qui accueille des étrangers qui séjournent à Thiès depuis une semaine. Il s’agit, d’après des sources médicales, de réels «cas suspects» exfiltrés ce dimanche dudit établissement hôtelier sis au quartier carrière vers 17h et conduits à Dakar pour des tests sanitaires. «L’un des sujets était alité et avait des signes inquiétants. Il a beaucoup vomi.» Ce qui a mobilisé les autorités sanitaires, avec des masques de protection, qui se sont ensuite déployées sur lesdits lieux pour les quadriller et y installer un périmètre de sécurité qui les isole des autres concessions du quartier.

Pour l’heure, la panique s’est emparée des riverains qui, pris au dépourvu, demandent aux autorités sanitaires de communiquer sur ces cas dits suspects.