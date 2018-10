Didier Deschamps a publié ce jeudi la liste des 23 joueurs qui vont affronter l’Islande en amical puis l’Allemagne en Ligue des Nations. Une liste sur laquelle on ne retrouve pas Ferland Mendy. Le Franco-Sénégalais était pressenti pour remplacer Benjamin Mendy blessé et forfait pour les matchs des Bleus.

Il y a quelques jours, la chaîne française, TF1, avait annoncé que le défenseur lyonnais serait dans la liste du sélectionneur des Tricolores, Didier Deschamps. Mendy ne sera malheureusement pas convoqué par la France. C’est finalement Lucas Digne (Everton) qui va remplacer Benjamin Mendy. Le champion du monde Lucas Hernandez (Atlético Madrid), titulaire à ce poste, a été aussi rappelé. Du coup, il y a encore des chances pour que Mendy, qui est sur les tablettes de Aliou Cissé depuis l’année dernière, joue avec les Lions du Sénégal.

Aliou Cissé : «Je lui cours après depuis un certain temps, mais je ne vais pas continuer à le faire indéfiniment»

Faut rappeler que le sélectionneur a multiplié les approches au cours des derniers mois auprès du Gone pour qu’il se décide. «J’ai discuté avec lui la semaine dernière. On a essayé de se contacter. Je lui cours après depuis un certain temps, mais je ne vais pas continuer à le faire indéfiniment», avait lancé Aliou Cissé ; comme pour lui mettre la pression. «L’Equipe nationale, c’est important, c’est aussi un choix du cœur. Il faut être prêt et avoir envie de venir. J’espère qu’il me dira s’il n’est pas prêt à honorer le maillot du Sénégal. C’est un garçon intéressant et on a envie de l’avoir avec nous. Il est plein de qualités», avait poursuivi le technicien.

Né en France mais d’origine sénégalaise, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais (22 ans) avait déclaré ne pas fermer la porte de la Tanière. «Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché», avait-il soutenu dans les colonnes du magazine Lyon Capitale.

