La retraite de Samuel Eto’o a remis au goût du jour le débat du meilleur joueur africain de tous les temps. Interrogé dans un long entretien accordé à ​RFI, le Camerounais s’est prononcé sur ce débat, non sans mettre de l’huile sur le feu. «Je sais que quelqu’un d’autre viendra et fera mieux que moi. Je sais que je ne suis pas éternel. Mais je sais aussi que je suis un joueur unique. On doit me donner ma place. Je suis le meilleur en Afrique. J’ai gagné ce droit dans les stades, c’est un fait. Les autres le savent et doivent l’accepter», a fait savoir le quadruple Ballon d’Or africain.

Cependant, pour ne pas verser dans ce débat, le média anglais The Sun a décidé de rebondir sur un autre angle suite au départ du Camerounais. En effet, le média en a profité pour faire l’équipe-type des meilleurs joueurs africains des 30 dernières années.

Dans les buts, c’est le Nigérian, Vincent Enyeama, qui a été choisi. En défense, on retrouve le Camerounais Rigobert Song, accompagné par le défenseur ghanéen, Samuel Kuffour et le Sud-africain, Lucas Radebe.

Diouf, Okocha, Madjer «oubliés»

Au milieu, en récupérateur, on retrouve le duo Micheal Essien-Yaya Touré. Sur les ailes, le Sénégalais Sadio Mané est positionné comme piston sur le côté gauche. Sur le flanc droit, c’est son compère à Liverpool, Mohamed Salah, qui a été choisi. En attaque, c’est du lourd qu’a aligné le média anglais. En effet, le seul et l’unique Ballon d’Or mondial africain, George Weah, qui est aligné, avec deux joueurs des époques contemporaines, Samuel Eto’o et Didier Drogba. Un 11 sur le papier qui fait donc saliver les amateurs de football. A noter cependant les absences de El Hadji Diouf, Jay-Jay Okocha, Rabat Madjer, et bien d’autres.