Au terme d’une saison incroyable, plusieurs joueurs africains à l’instar de Sadio Mané, Aubame­yang, Mohamed Salah sont en lice pour remporter le Ballon d’Or africain. Et comme à l’accoutumée, lors de la cérémonie de la remise du trophée au lauréat, les 11 meilleurs joueurs constituant l’équipe-type de la saison est dévoilée.

Une liste de 55 joueurs a été publiée qui a pris en compte les 4 postes dans le football. Soit 10 gardiens de but, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants. Dans cette liste on y retrouve 7 joueurs sénégalais : Edou­ard Mendy, Lamine Gas­sama, Youssouf Sabaly, Sadio Mané, Mbaye Niang, Idrissa Gana Guèye et Kalidou Kouli­baly.

L’Algérie, la championne d’A­fri­que, est la mieux représentée avec (9) joueurs, suivie du Sénégal (7) joueurs. Maroc (5), Egypte (5), Cote d’Ivoire (5), Ghana (4), Tunisie (4), Nigeria (4)…

Rendez-vous le 7 janvier 2020 pour la cérémonie du Ballon d’Or africain 2019 et l’équipe-type de la saison.