Trois joueurs sénégalais figurent dans le Onze type de l’année. Il s’agit du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, du milieu de terrain du Paris Saint Germain, Idrissa Gana Guèye, mais également et surtout le Ballon d’or de l’année 2019, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané. Une équipe dans laquelle on retrouve les deux finalistes du trophée du Ballon d’or, l’Algérien, Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Egyptien, Mohamed Salah (Liverpool). Deux joueurs qui n’ont pas fait le déplacement à Hurghada hier, lors de la cérémonie de remise du Ballon d’or. Une équipe dans laquelle on retrouve le gardien de but camerounais, Onana de l’Ajax, le défenseur ivoirien de Tottenham, Serge Aurier, le Marocain Hakimi de Dortmund et son compatriote Ziyech de l’Ajax, mais aussi l’attaquant Gabonais de Arsenal, Pierre-Emérick Aubameyang.

Le Onze africain de 2019

Onana (CAM, Ajax) – Aurier (CIV, Tottenham), Matip (CAM, Liverpool), Koulibaly (SEN, Naples), Hakimi (MAR, Dortmund) – Guèye (SEN, PSG) – Salah (EGY, Liverpool), Ziyech (MAR, Ajax), Mahrez (ALG, City), Mané (SEN, Liverpool) – Aubameyang (GAB, Arsenal)

wdiallo@lequotidien.sn