Aucun Sénégalais n’est plus digne de faire la leçon aux Occidentaux ou aux Arabes, qui ont mis aux chaines nos ancêtres et nos parents, pour les vendre en esclavage. Nos «religieux» ont été si émerveillés de ce comportement qu’ils l’ont adopté comme méthode de punition pour les enfants récalcitrants. Et personne ne s’en choque dans ce pays, au point que la justice leur inflige la plus légère des peines. Il est certain que personne au Sénégal n’ira un jour réclamer réparation pour nos parents vendus en esclavage de par le monde !