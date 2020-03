Comme partout en Europe et même dans le monde, le football est à l’arrêt en Espagne, alors que la pandémie du coronavirus frappe de plein fouet le pays ibérique. Certains clubs comme le Real Madrid et l’Athlético résistent grâce à leur bonne situation financière, mais d’autres comme le Fc Barcelone sont dans une configuration un peu plus tendue, et la baisse de salaires des joueurs de 70% annoncée par Lionel Messi devrait permettre aux Catalans de limiter la casse.

Selon des médias espagnols, une réunion entre la Liga et les directions de ces clubs a eu lieu ce lundi matin. Pendant cette réunion, Javier Tebas a fait savoir à ses homologues que la Liga reprendrait à 100%. L’instance qui organise la compétition ne veut pas d’une annulation de la compétition et envisage un retour du football dès le mois de juin, avec une majorité de matchs à huis clos.