Les essais prévus pour les différentes phases tests du Ter sont encore repoussés au mois de novembre 2019, après de nombreux autres reports.

Tout le monde a assisté avec surprise aux fanfaronades lors de l’inauguration de ce Ter en construction par le président de la République. Chaque matin, on se demande, mon Dieu, de quelles autorités avons-nous hérité ?

Aujourd’hui, il est certain que la maîtrise des risques, des performances et des coûts est au cœur des problématiques de la gestion du système ferroviaire. Pour celà, il est nécessaire de disposer d’éléments d’éclairage objectifs au sein des processus de décision : d’abord en conception, afin d’aider aux choix techniques/technologiques et d’orienter les spécifications ; ensuite en exploitation/maintenance, afin d’appuyer la recherche de mesures préventives, de maintenance et de régénération aux différents instants du cycle de vie de l’infrastructure du Ter. Ces décisions s’inscrivent dans une stratégie globale et permettent de mettre en œuvre les actions les plus pertinentes à court, moyen et long termes pour répondre à des objectifs de maîtrise des risques et d’amélioration des performances sous contraintes.

M. le ministre, parlant de contraintes, d’oû tenez-vous que le test en phase hivernale n’est pas souhaitable au vue de la pluie imminente ?

Est-ce à dire que le Ter, une fois mis en service, ne circulera pas en période hivernale ?

Est-ce à dire que le Ter ne marchera que quand le climat sera clément ?

Est-ce à dire que le Ter prendra ses vacances au même moment que les élèves et étudiants pendant la saison hivernale ?

M. le ministre, les moyens de test ne font pas exception, car tout comme l’aviation, le transport ferroviaire doit répondre à des normes de sécurité strictes.

Des bancs de test pour les phases de développement des systèmes ferroviaires et notamment une solution de test virtuel combinant de la simulation et des équipements embarqués réels,

Des bancs de test en production pour les calculateurs embarqués,

Des bancs de test en maintenance permettant d’optimiser les coûts d’exploitation et la fiabilité du matériel roulant,

Des solutions de maintenance prédictives pour réduire les coûts de maintenance du parc du Ter en anticipant les pannes etc.

La phase hivernale devait ainsi être une occasion unique de tester ce Ter aux conditions réelles d’intempéries et surtout de présence de l’eau sur le réseau et non le contraire.

Aujourd’hui, tout le monde remarque l’arrêt des travaux du Ter et d’autres projets. Vous connaissez sûrement les raisons.

M. le ministre, de grâce, si vous n’avez pas d’arguments pertinents pour les expliquer, la meilleure solution c’est de se taire.

