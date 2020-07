Les tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1170 sujets ont donné hier 145 nouvelles contaminations dont 119 cas contacts suivis et 26 cas communautaires soit un taux de positivité de 12, 39 %, a informé le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.

D’après lui, ces contaminations issues de la transmission communautaire sont recensées dans les localités suivantes du pays : Mbao (4) Keur Massar (4), Guédiawaye (2), Mbour (2), Pikine (2), Touba (1), Bignona (1), Dakar-Plateau (1), Hlm Grand-Médine (1), Kanel (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Mbacké (1), Ndiakhirat (1), Yeumbeul (1), Tivaouane (1), Ziguinchor (1).

Le directeur de la Prévention a également annoncé que 47 patients sont dans un état grave et suivis à travers les services de réanimation des différents centres de traitement. Ce chiffre, qui était ce mercredi de 39 cas graves, a connu une augmentation de 8 patients dans un état critique.

Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué en outre la guérison de 62 malades testés négatifs après leur alitement et le décès d’un patient emporté par le virus du Covid-19, ce mercredi.

Après 144 jours depuis l’apparition de la maladie, le Sénégal compte 9266 cas positifs au Covid-19 dont 6170 guéris, 178 morts et 2917 encore sous traitement dans les différents centres du pays.

Le ministère de la Santé et de l’action sociale souhaite un prompt rétablissement aux malades et un repos paisible aux victimes. Il appelle aussi les citoyens à respecter les mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie dans le pays.