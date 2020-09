Le match amical Sénégal-Mauritanie c’est dans un mois à Thiès. Mais déjà le directeur du stade Lat Dior rassure quant à l’état de l’infrastructure dont tous les travaux de finition sont achevés.

Pour son premier match officiel en pleine pandémie du Covid-19, le stade Lat Dior de Thiès est prêt à abriter la rencontre à huis clos opposant le Sénégal à la Mauritanie le 13 octobre prochain. Un match de préparation pour les Lions en vue de leur double confrontation contre la Guinée-Bissau en novembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la Can 2022.

Joint par téléphone, le directeur de l’infrastructure sportive rassure. «Nous sommes prêts à abriter des matchs parce que tous les travaux du terrain ont été bouclés. Nous n’avons pas attendu d’être officiellement saisis pour un match pour faire des travaux. Nous y sommes depuis», informe Iba Mar Ndiaye. Ce dernier de relever que «les vestiaires sont maintenant équipés, les travaux à la hauteur de la sortie du tunnel qui donne accès aux vestiaires ont été achevés. Donc le problème de l’ouverture du tunnel qui avait été posé par les acteurs est réglé. Et comme promis, il y a de nouveaux bancs de touche».

Nouveaux bancs de touche installés, le mur anti-vent achevé

En plus de la finition des travaux au niveau du pourtour, le directeur du stade Lat Dior annonce que «même les travaux du mur anti-vent érigé entre les deux tribunes viennent d’être finalisés. C’est pour stopper le vent qui gênait les joueurs». En effet, lors des derniers matchs officiels, les entraîneurs avaient émis des réserves sur ce problème de vent qui soufflait au niveau de cette partie du stade. Lequel vent, disaient-ils, «avait un effet sur le jeu».

Un problème qui, de l’avis du directeur du stade Lat Dior, est un mauvais souvenir. Il rassure pour terminer : «A ma connaissance il n’y a plus de travaux qui restent au niveau du stade. Il y a du tout. L’infrastructure est vraiment très jolie.»

Les deux pays voisins, le Sénégal et la Mauritanie, s’étaient affrontés pour la dernière fois en mai 2017. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football indique qu’après une année d’arrêt, elle a retenu, après concertation avec le sélectionneur national, le principe de la tenue de matchs amicaux à l’occasion de la fenêtre Fifa du mois d’octobre 2020. Dans ce cadre, un accord a été trouvé avec les fédérations sœurs du Maroc et de la Mauritanie que le Sénégal affrontera respectivement le 9 octobre 2020 à Rabat et le 13 octobre prochain à Thiès. La Fsf a annoncé toutefois que «compte tenu du contexte de la pandémie, ces matchs amicaux se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés avec le recours au huis clos pour préserver les acteurs, officiels et supporters».