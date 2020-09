La baisse de la fièvre du coronavirus se précise de jour en jour. Pour la journée d’hier, 48 nouvelles contaminations ont été enregistrées, contrairement à ce mercredi où on a compté 58 cas positifs.

D’après Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, ces nouveaux malades ont été enregistrés suite aux tests réalisés sur un échantillon de 933 personnes. Parmi elles, 27 sont des cas contacts suivis par les structures du ministère de la Santé, un cas importé enregistré à l’aéroport Blaise Diagne de Diass (Aibd) et 20 cas communautaires provenant des localités suivantes : Dakar-Plateau (2), Fann (2), Guédiawaye (2), Maristes (2), Médina (2), Parcelles Assainies (2), Ben-Tally (1), Cité Keur Gorgui (1), Diofior (1), Keur Massar (1), Mermoz (1), Ouest-Foire (1), Point E (1), Rufisque (1).

A en croire le directeur de la Prévention, aucun décès n’a été enregistré hier. Cependant, il y a 34 patients qui sont dans un état grave et présentement en observation dans les centres de réanimation. Par ailleurs, «31 patients sont déclarés guéris», assure-t-il.

Le Sénégal, depuis le début de la pandémie, comptabilise aujourd’hui 14 150 cas positifs dont 10 207 guéris, 293 décédés et 3649 patients encore sous traitement.