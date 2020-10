Malgré la légère hausse des cas positifs contrairement à ce jeudi où 16 patients ont été recensés, seuls 23 sont revenus positifs hier suite à un test effectué sur un total de 1059 personnes. A en croire le directeur de la Prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, il s’agit de 10 cas contacts suivis par les services de santé, deux cas importés à partir de l’aéroport Blaise Diagne de Diass et 11 cas issus de la transmission communautaire.

Les cas communautaires ont été localisés, dit-il, à Dakar-Plateau (2) et Liberté 6 (2), Bargny (1), Kaolack (1), Maristes (1), Richard-Toll (1), Scat Urbam (1), Thiès (1) et Ziguinchor (1).

D’après le porte-parole du ministère de la Santé, 68 patients ont été testés négatifs donc guéris. Ils pourraient rentrer chez eux. Les cas graves ont considérablement baissé aussi. Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, il ne reste que 5 patients dans un état grave dans les services de réanimation. L’état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable, rassure-t-il.

A ce jour, 15 113 cas positifs ont été dénombrés au Sénégal, dont 13 136 guéris, 313 décédés et 1763 sous traitement. Pour éviter de verser dans la facilité, le directeur de la Prévention appelle les citoyens au respect des mesures barrières collectives et individuelles.