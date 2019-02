Les Sénégalais ont voté ce dimanche 24 février 2019 !

Finalement, le plus impressionnant, n’est ni la campagne électorale, ni les programmes des candidats, ni la mobilisation des médias, mais la posture du Peuple sénégalais. Un Peuple serein, souriant, apaisé, flegmatique même. L’on pourrait dire que tout le vacarme des camps politiques et les commentaires interminables des organes de presse, sont bien loin des préoccupations du Peuple sénégalais. Chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais, sait d’avance pour qui voter. C’est une intime conviction. Reste la sincérité du scrutin. Nous espérons qu’il l’est, hormis des impairs constatés çà et là. Ces impairs doivent d’ailleurs complètement disparaître de notre processus électoral. Notre démocratie doit être tolérance zéro. La suite du processus électoral et les résultats promulgués par la Cour constitutionnelle nous édifierons sous peu sur le choix des Sénégalais. La vigilance doit être de rigueur. Les contestations encadrées par la loi soigneusement prises en compte et éthiquement traitées. Nous devons aller vers le sans-faute. Ne rien banaliser. Ne rien mettre à pertes et profits comme notre culture nous y pousse souvent, en laissant tout à Dieu ! Nous devons être exigeants ! La victoire finale du candidat devrait être sans tache et reconnue par tous. L’élégance et le fair-play sont notre viatique ! Un grand pas est déjà accompli au Sénégal comparé à ce qui se passe en Afrique : nos tendances sont visibles dès le jour du scrutin, avant minuit.

Notre longue tradition de la pratique du vote, installe notre pays parmi les plus sûrs, les plus respectés. Nous souhaitons, pour notre part, que cette tradition démocratique se perpétue et s’accélère au point de nous libérer de milliers d’observateurs venus du monde entier nous «scruter» et «veiller», dit-on, à la fiabilité du scrutin. Nous sommes de ceux qui souhaitent que dans les prochaines années à venir, nos élections se déroulent sans observateurs étrangers. C’est cela le signe d’une vraie souveraineté. Nous devons assumer notre démocratie et dire aux autres de nous faire confiance. Nous n’avons pas besoin de baby-sitters pour valider la sincérité de nos élections. Nous sommes nombreux, les hommes politiques compris, à appeler à la libération de nos pays, c’est-à-dire à gouverner nous-mêmes nos ressources, à protéger notre économie, à donner la priorité à nos entreprises nationales. Dans la même lancée, nous devons nous passer d’observateurs internationaux pour venir nous accompagner dans notre suffrage universel pour le valider face au monde. Pour certains, c’est une blessure ! Le Peuple sénégalais est assez majeur, responsable, digne, pour s’assumer et assumer la sincérité de son vote. Que nous sachions, l’Union africaine n’a été jamais conviée nulle part en Europe pour être observatrice dans une élection européenne ? Cela ferait même rire !

En allant voter ce dimanche 24 février 2019, nous nous sommes de nouveau rendu compte que nous étions un grand Peuple. Accompagné de mon épouse et de ma maman vieille de plus 90 ans et qui a tenu à voter, je me suis retrouvé fier, si fier de mon pays. Ceux qui siégeaient dans le bureau de vote étaient d’une touchante courtoisie. Autre fait admirable : une maman sénégalaise qui dans la cour du centre de vote, rit avec sa fille en lui disant : «Tu n’as pas accepté de voter pour mon candidat ! Alors, tu t’assumes et ne viens pas demain me demander de te rendre un quelconque service. Vas plutôt le demander à celui pour qui tu as voté !» C’est cela mon beau pays : un pays de paix et de cœur !

Que Dieu veille sur le Sénégal !

Amadou Lamine SALL

Poète