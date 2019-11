Alors qu’il était de sorti dans les médias locaux la semaine dernière, Samuel Éto’o en a profité pour balayer quelques sujets le concernant. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il a été sévère envers Mboma dont il fustige le «manque d’expérience». Ce à quoi l’ancien numéro 10 des Lions indomptables a rétorqué : «Le chien aboit, la caravane passe.» Retour sur les vraies raisons de ce clash.

Pour comprendre le courroux du Pichichi, il faut une fois encore revisiter son univers psychologique. «C’est quelqu’un qui sait aimer, qui sait donner mais qui ne supporte pas les coups bas», indique un proche du numéro 9. «Samuel s’est toujours battu pour Mboma, il a même tout fait pour qu’on le nomme Manager général des Lions, mais le dossier a été bloqué à cause du problème que ce dernier avait avec Pierre Womé», ajoute la source. Jusqu’ici Mboma rendait plutôt bien la pareille à son ancien compère sur le front de l’attaque des Lions. On a ainsi vu l’ancien Parmesan se précipiter au match de gala (finalement annulé pour des raisons de sécurité) que Eto’o organisait à Antalya en mai 2016. «Eto’o est le meilleur footballeur de tous les temps», répétait souvent Mboma.

Qu’est-ce qui a donc pu diviser les deux légendes camerounaises ? «C’est Seedorf, souffle encore notre source. Mboma savait très bien qu’il était arrivé au Cameroun par Samuel, il aurait dû lui parler avant de critiquer Seedorf ainsi fortement.» Le Ballon d’or africain 2000 n’y était pas allé avec le dos de la cuillère à la nomination du technicien néerlandais et de son compatriote Kluivert. Dans un entretien accordé au site du magazine Sofoot, Mboma marquait sa ferme opposition à la venue du Néerlandais : «Seedorf a une expérience d’entraîneur très légère : il n’est jamais resté plus de six mois en fonction, que ce soit à l’Ac Milan, au Fc Shenzhen ou au Deportivo La Corogne. Il n’a jamais eu de résultats très probants. Il n’a pas réussi à sauver le Depor de la relégation. Quant à Kluivert, qui sera son adjoint, il n’a été sélectionneur que de Curaçao. Cela me semble quand même très léger», déclarait-il avant d’enfoncer le clou : «Je suis étonné que le Cameroun, à moins d’un an de la Can qu’il va organiser, choisisse deux hommes qui n’ont jamais travaillé en Afrique, qui ne connaissent sans doute pas très bien le football africain… Si on me demande si je cautionne ce choix, je réponds non.» Voilà le nœud du problème.

