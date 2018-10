Auteur d’une performance exceptionnelle avec 29 points à 11/12 au tir, 7/7 aux lancer franc et 7 rebonds pour 41 d’évaluation en seulement 24 minutes dans la victoire d’Unics Kazan face à Mornar Bar (97-74), l’intérieur international sénégalais, Maurice Ndour, a été élu logiquement Mvp de la première journée de l’EuroCup. Ndour devance ainsi largement le meneur américain du Zénith St Petersburg, Brandon Jennings (30 d’évaluation), le Français du Csp Limoges, Axel Bouteille (29 d’éval), le pivot américain du Galatasaray, Zach Auguste (29 d’éval) et le pivot nigérian de l’Etoile Rouge de Belgrade, Michael Ojo (29 d’éval).

Le duo africain Mouhammad Faye 🇸🇳 (8 points, 8 rebonds, une passe et 3 interceptions pour 14 d’évaluation en 25 minutes) – Michael Ojo 🇳🇬 (14 points à 6/7 au tir, 2/2 au lancer franc, 10 rebonds, une passe, une interception et 2 contres pour 29 d’évaluation en 27 minutes) a permis à l’Etoile Rouge de Belgrade de s’imposer dans le match de la première journée de l’EuroCup face au club allemand de Ratiopharm Ulm sur le score de 88-73. Samedi dernier, le pivot nigérian Michael Ojo (11 points et 4 rebonds) et l’ailier sénégalais Mouhammad Faye (6 points et 4 rebonds) ont aidé l’Etoile Rouge de Belgrade à remporter sa troisième victoire en trois matchs de la saison, après avoir battu Podgorica (87-71) en match comptant pour la deuxième journée de la ligue ABA. Le prochain rendez-vous de l’étoile rouge de Belgrade sera ce mercredi sur le parquet de Monaco pour le match de la deuxième journée de l’EuroCup.

Avec newsbasket