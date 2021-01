L’étudiant Sadio Ousmane Diédhiou peut entrevoir l’avenir avec moins d’anxiété. «Vu que le pronostic vital de notre camarade sera engagé si aucun traitement n’est entrepris dans les prochains jours, un contact a été établi avec le Chu de Bordeaux par l’intermédiaire de Senecare, qui propose un devis beaucoup plus accessible. Le départ de notre camarade sera acté dans les plus brefs délais, vu l’urgence de la situation», annonce un communiqué de l’Amicale des étudiants de la faculté de médecine. En plus, «l’Etat du Sénégal a promis à la date du 11 janvier 2021 de venir en appui à son fils S.O.D. Promesse dont nous prions la concrétisation». Le coût de l’évacuation a été fixé à 280 millions F Cfa, poussant les étudiants en médecine à organiser un appel à dons. Plus de 98 millions F Cfa ont été réunis. Il faut savoir que l’étudiant souffre d’une aplasie médullaire qui nécessité une évacuation en Europe.