Le sélectionneur national Aliou Cissé fait partie des techniciens invités par la Fifa à une conférence d’évaluation du jeu faisant suite à la Coupe du monde 2018, qui s’est tenue en Russie du 14 juin au 15 juillet, a-t-on appris de l’instance dirigeante du football mondial. Selon un communiqué de la Fifa, «les entraîneurs principaux et les directeurs techniques des 211 associations membres, ainsi que les experts techniques des six confédérations», ont été conviés cette «conférence de football» qui se tiendra à Londres le 23 septembre prochain. Parmi les techniciens attendus, la Fifa cite «Didier Deschamps, vainqueur de la Coupe du monde de la Fifa, Zlatko Dalić (Croatie), Roberto Martínez (Belgique), Gareth Southgate (Angleterre), Tite (Brésil), Stanislav Cherchesov (Russie), Joachim Löw (Allemagne), Hajime Moriyasu (Japon), Aliou Cissé (Sénégal) et Luis Enrique (Espagne)». Interrogé par le site de l’instance dirigeante du football mondial, le chef du groupe technique de la Fifa, le Brésilien Carlos Alberto Parreira, vainqueur de la Coupe du monde 1994 avec son pays, fait remarquer que cette conférence est une occasion d’échanger sur l’évolution du jeu. «La conférence est une occasion unique et nous devons en tirer le maximum. Le partage d’informations et d’expériences est essentiel au développement continu du football, et il n’y a personne de meilleur que les entraîneurs pour donner des avis», a-t-il expliqué. Carlos Alberto Parreira ajoute que la Coupe du monde «est toujours une opportunité pour évaluer l’état du football et les nouvelles tendances, les nouveautés qui doivent entrer et devraient être réutilisées». «Les personnes qui y ont participé ont quelque chose à dire sur les problèmes rencontrés, les choses qui ont fonctionné et ce qu’ils ont ressenti et vu», a dit le technicien brésilien, avant d’ajouter : «Et les gens qui n’étaient pas là peuvent prendre cette information. C’est un dialogue vraiment précieux parce que tout le monde en profite.»

Aps