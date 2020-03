«Tous les voyages et contacts non essentiels doivent cesser», déclarait le Premier ministre anglais, Boris Johnson. Quelques jours après, l’attaquant de 29 ans, Baye Oumar Niasse, enfreint cette mesure. Le Sénégalais a été arrêté ce jeudi par la police de Grand Manchester, rapporte The Sun, visité par Wiwsport. Accompagné d’autres personnes, un rassemblement de plus de 2 personnes, donc interdit aussi, il est accusé de ne pas porter sa ceinture de sécurité et d’entraver les agents. Les officiers en civil l’ont sermonné de tenir une telle attitude alors qu’il est joueur de Premier League. Et ont appelé Everton pour signaler l’acte de Niasse.