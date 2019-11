L’image est choquante et montre la douleur que ressent l’ancien joueur du Fc Barcelone. André Gomes a, malheureusement, vu sa cheville droite se tordre complètement après un tacle non maitrisé de Heung-Min Son. Une blessure qui rappelle celle du Croate Eduardo il y a quelques années avec Arsenal.

André Gomes s’est effondré sur le terrain, en hurlant de douleur. Ses coéquipiers sont venus à sa rescousse, et ont essayé de lui donner du courage en lui tenant la tête, à l’instar de Richarlison. Le staff médical d’Everton a également accouru au plus vite pour apporter les premiers soins à la victime.

L’attaquant de Tottenham, en larmes, a reçu un carton rouge et le blessé, quant à lui, a été évacué sur civière.

Concernant le match, l’attaquant turc d’Everton, Cenk Tosun, a brisé les rêves de victoire des Spurs de Tottenham. Dans les derniers instants des arrêts de jeu, il marque et permet à son équipe d’arracher le point du nul à domicile. Sur un magnifique centre en première intention de Lucas Digne, Tosun met sa tête et trompe Gazzaniga.