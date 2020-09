La baisse des cas communautaires (15) ce lundi et (11) ce mardi, avait permis d’entrevoir une lueur d’espoir. Pour nombre de Sénégalais la fièvre du coronavirus commençait ainsi à baisser d’intensité. Malheu­reuse­ment cette baisse n’est pas allée plus loin que ces deux jours.

Sur 58 nouveaux cas de Covid-19 détectés hier sur un échantillon de 1317 tests, 21 sont issus de la transmission communautaire, un cas importé de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et 36 des contacts suivis par les autorités sanitaires. Les cas communautaires, selon le Dr Ousmane Guèye, directeur du Sneips, qui a lu le communiqué, sont répertoriés dans les localités ci-après : Kaolack (2), Almadies (1), Bignona (1), Dakar-Plateau (1), Diamniadio (1), Maristes (1), Mbour (1), Niarry Tally (1), Nord-Foire (1), Mbao (1), Ouakam (1), Ouest-Foire (1), Richard-Toll (1), Rufisque (1), Saint-Louis (1), Sangalkam (1), Thiès (1), Yeumbeul (1), Yoff (1) et Ziguinchor (1).

Il faut aussi noter ces jours-ci le retour des cas importés même si leur nombre ne franchit pas la barre d’un cas par jour. Tous ces cas importés proviennent de l’aéroport international Blaise Diagne. Le ministère de la Santé et de l’action sociale a déploré un décès lié au coronavirus.

Mais d’après le directeur du Sneips, 34 patients sont pris en charge dans les centres de réanimation. Par ailleurs, 88 patients sont déclarés guéris du Covid.

A ce jour, le Sénégal en est à 14 102 cas positifs dont 10 175 guéris, 293 décès et 3 632 sous traitement. Le ministère de la santé ne se lasse pas d’inviter les citoyens au respect des mesures individuelles et collectives pour endiguer la progression de cette maladie à travers le territoire national.