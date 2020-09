En 200 jours de présence du Covid 19 dans le pays, le Sénégal a atteint hier la barre des 300 décès liés à cette maladie. Selon les informations livrées par le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, un cas de décès dû au coronavirus a été déploré ce mercredi portant ainsi le nombre de victimes de cette pandémie à 300 depuis le 2 mars dernier, date d’apparition de cette pandémie sur le territoire national. Dans le même sillage, les nouvelles contaminations qui avaient considérablement baissé ces jours-ci, semblent reprendre du poil de la bête.

Hier, 50 nouveaux cas positifs ont été enregistrés après un test virologique réalisé sur un échantillon de 1312 personnes. Il s’agit, précise le directeur de la Prévention, de 27 cas positifs et 23 cas issus de la transmission communautaire. Lesquels sont répartis dans quatre régions à savoir Dakar (19), Thiès (2), Tambacounda (1) et Ziguinchor (1). Par contre, informe le porte-parole du ministère de la Santé, aucun cas importé n’a été enregistré.

Et mieux, ajoute le Dr Ndiaye, 167 patients ont été testés négatifs après leurs soins donc déclarés guéris du coronavirus. Cependant, 31, remarque-t-il sont dans un état grave. Ils sont présentement pris en charge dans les différents centres de traitement, rassure la blouse blanche.

Après plus de six mois de présence dans notre pays, 14 614 personnes ont choppé le virus du Covid-19. Parmi elles, 10 923 ont recouvré la santé. Mais 300 parmi elles ont perdu la vie et 3394 sont encore sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte encore les citoyens au respect des mesures barrières et surtout à dormir sous des moustiquaires en cette période hivernale favorable au développement du paludisme.