Les localités de Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Tivaouane et Nioro méritent qu’on leur attache une attention particulière dans la lutte contre le Covid-19. Leur figuration sur le tableau des cas communautaires devient préoccupante. Hier sur les 108 cas positifs sur un échantillon de 1240 tests réalisés, 59 cas sont des contacts suivis par les autorités sanitaires et 49 sont issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont recensés à Kaolack (5), Ziguinchor (5), Nord-Foire (3), Pikine (3), Tambacounda (3), Tivaouane (3), Fatick (2), Mbour (2), Nioro (2), Rufisque (2), Dieuppeul (1), Kolda (1) Grand-Dakar (1), Guédiawaye (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Kolda (1), Maristes (1), Mbao (1), Médina (1), Ngor (1), Ouakam (1), Sacré-Cœur (1), Scat-Urbam (1) Sokone (1), Thiès (1), Vélingara (1), Yeumbeul (1) et Yoff (1).

Selon le directeur de la Prévention, le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 122 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. Mais deux autres ont succombé du fait du virus à corona, informe-t-il.

Par ailleurs, indique le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des centres de traitement du Covid-19.

Depuis le début de la pandémie au Sénégal, 13 294 personnes ont contracté la maladie dont 8974 sont guéries, 277 décès déplorés et 4042 patients sous traitement.