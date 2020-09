Ils sont 83 nouveaux malades enregistrés hier sur un échantillon de 1032 tests réalisés. Selon le directeur de la Prévention, 41 sont issus de la transmission communautaire et 42 sont des contacts suivis. D’après le ministère de la Santé et de l’action sociale, les 41 cas issus de la transmission communautaire sont répartis entre Thiès (5), Gibraltar (2), Grand-Dakar (2), Guédiawaye (2), Kaolack (2), Kédougou (2), les Maristes (2), Mbao (2), Parcelles Assainies (2), Sédhiou (2), Tivaouane (2), Yeumbeul (2), Ziguinchor (2), Fatick (1), Ngor (1), Ouakam (1), Ouest-Foire (1), Passy (1), Pikine (1), Point E (1), Rufisque (1), Saraya (1), Sicap Liberté 2 (1), Touba (1) et Yoff (1).

Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des centres de traitement du pays. Cependant, rassure-t-il, «l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable».

Depuis son apparition le 2 mars, la maladie du Covid-19 a déjà affecté 13 826 citoyens sénégalais dont 9553 guéris, 287 décédés et 3985 sont sous traitement. Le porte-parole du ministère de la Santé exhorte encore les Sénégalais au respect des mesures barrières et individuelles.