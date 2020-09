L’augmentation de nouvelles contaminations semble aller de pair avec le nombre de tests réalisés. Plus il est élevé, plus les nouvelles contaminations sont aussi importantes. Sur 853 tests réalisés ce mardi, 21 étaient revenus positifs. Hier, informe le directeur de la Prévention, le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 1005 personnes qui ont fait l’objet d’un test au coronavirus, 36 sont déclarées positives. Il s’agit, dit-il, de 10 cas contacts contrairement à la veille où il n’y avait que 5, et 26 cas issus de la transmission communautaire contre (10) ce mardi.

Ces contaminations communautaires ont été enregistrées à Guédiawaye (3), Sacré-Cœur (3), Kaolack (2), Ouakam (2), Yeumbeul (2), Thiès (2), Dakar-Plateau (1), Fatick (1), Joal (1), Les Maristes (1), Mbao (1), Mermoz (1), Nord-Foire (1), Rufisque, (1) Saint-Louis (1), Sicap-Amitié (1), Sud-Foire (1), Tivaouane (1).

Selon docteur El Hadj Mama­dou Ndiaye, 97 malades sont déclarés guéris. Aucun décès n’a été déploré, informe-t-il.

Mais 23 patients se trouvent dans un état grave dans les centres de traitement.

Le nombre de personnes contaminées au Covid-19 est estimé hier à 14 795 depuis le début de la maladie dont 11 718 guéris, 303 décès et 2773 sous traitement.

Le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye invite les citoyens au respect des mesures individuelles et collectives pour limiter la propagation de la maladie.