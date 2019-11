Ex-responsable de l’agence du Cms de Sahm, Aby Ndiaye a comparu hier devant le Tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 47 millions de francs. Poursuivie par son employeur, elle risque 2 ans de prison.

Par Justin GOMIS

Aby Ndiaye, ex-respon­sable de l’agence du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) de Sahm, est dans de sales draps. Jugée hier pour faux usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux, la prévenue ne pouvait contenir ses larmes à la barre. Elle s’efforce à les essuyer avec un mouchoir à jeter, car elle risque de perdre son emploi, si le juge suit le réquisitoire du procureur qui a requis 2 ans de prison. Sa gestion présumée peu catholique a été mise à nu le 31 décembre 2018. En fait, le Cms, représenté par son chargé de contentieux, Balla Sèye, avait déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) contre Aby Ndiaye, responsable de l’agence Cms de Sahm pour «faux et usage de faux en écriture de banque et vol de 24 millions 613 mille 225». Selon lui, elle gérait aussi le compte du client Abdoulaye Seydi et elle a profité de sa qualité pour lui soutirer le montant sus indiqué.

Abdoulaye Seydi avait au courant du mois d’octobre de l’année 2016 fait un dépôt à terme d’un montant de 324 millions 570 mille francs pour une durée de 2 ans avec un taux d’intérêt de 6 %. Le compte devait être clôturé au mois d’octobre 2018 et devait générer un intérêt de 38 millions 948 mille 400 francs. Néanmoins, Abdoulaye Seydi ne profitera jamais de ce dépôt, car la prévenue avait prématurément clôturé le compte le 2 février 2018 pour ensuite virer l’argent dans un autre qu’elle a créé. Et les intérêts générés à cette date s’élèveraient à la somme de 24 millions qu’elle aurait retirée. Ayant constaté la fermeture prématurée de son compte, Abdoulaye Seydi a interpellé la banque, qui a ouvert une enquête.

Interrogée, Aby Ndiaye a reconnu les faits. Selon ses déclarations, elle a ouvert des sous-comptes où elle a versé les fonds pour pouvoir les retirer. Ce subterfuge lui permettait d’utiliser l’argent sans pour autant que le client et les agents de la banque ne s’en rendent compte. Elle a révélé par la même occasion avoir utilisé 16 millions pour régulariser le compte bancaire d’une Ong dans lequel elle avait aussi détourné des fonds et a viré la somme restante de 8 millions dans les comptes d’une de ses copines et de sa cousine à son profit. Seulement après le retrait de ces sommes qu’elle peine à estimer, elle n’a établi aucun bordereau.

Selon ses dires, il lui était possible de créer le sous-compte et de retirer les sommes d’argent sans produire de pièces justifica­tives. Cependant, elle nie avoir agi de concert avec Ndella Diouf. C’est pour tous ces délits présumés qu’elle comparaissait hier devant la barre pour faux usage de faux et escroquerie portant sur un montant de 47 millions de francs.

Le Cms réclame 70 millions

Devant la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, la prévenue, qui a réitéré ses aveux, était incapable de révéler les montants détournés et l’usage qu’elle en a fait. «Je suis entrée dans un cercle vicieux et je ne pouvais plus m’en sortir. J’ignore le montant détourné mais je n’ai pas fait de blanchiment de capitaux ni de faux. Je sais aussi que ce j’ai fait n’est pas normal. J’ai annulé les bordereaux de retrait pour éviter d’éveiller tout soupçon. On m’a dit que c’est 47 millions voire 61 millions le montant volé mais c’est faux», dit la prévenu.

Me Gaël Ba, avocat de la partie civile, évalue le préjudice à 61 millions 636 196 F Cfa. Il dit : «Ce sont les comptes des sociétés qui ont été touchées et la prévenue imitait des signatures. Les dames sont les gens qui détournent le plus souvent dans les banques, ce qui est écœurant. Ces délits ont un impact sur la banque de même que dans la société.» Il a réclamé 70 millions pour la réparation du préjudice. En écho, le Parquet estime que les retraits frauduleux de la prévenue sont avérés. Cependant, il demande de requalifier le délit de faux et usage de faux en faux informatique. «Ce n’était pas un document écrit. Elle a fait des manipulations informatiques», explique-t-il. Quid du délit de blanchiment de capitaux ? «Il est avéré. Ces faits sont graves car une personne qui épargne 320 millions durant 2 ans et n’a pas reçu ses intérêts, c’est dur», déplore le procureur qui a requis 2 ans ferme.

Dans sa plaidoirie, Me Amadou Yara Fall, conseil de la défense, pense qu’on ne doit pas accabler cette dame. Il assure que «les délits de faux informatique et de blanchissement de capitaux ne sont pas établis. Le juge d’instruction a parlé de 47 millions donc, maintenons cette peine pour la réparation du préjudice». Il a ensuite demander une application bienveillante de la loi. Le délibéré de l’affaire est fixé au 5 décembre prochain.