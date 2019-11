Les députés vont se pencher aujourd’hui sur le projet de loi n°15/2019 portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Sauf surprise, le texte passera comme lettre à la poste puisque l’opposition n’entend pas objecter pour avoir été, en même temps que la majorité et les non-alignés, un des acteurs de ce «consensus fort» sur le report des élections locales du 1er décembre 2019 acté le 2 octobre 2019 à travers le communiqué n°5 de la Commission politique du dialogue nationale. Il faut souligner que seul le Pds, qui avait boycotté les concertations, avait dénoncé cette décision. Mais entre-temps, Abdou­laye Wade est devenu plus flexible puisque lors de sa visite au Palais, lui et Macky Sall ont décidé, dans une déclaration commune, que «les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l’opposition seront reprises dans la cadre du dialogue national». Les Libé­raux ont ainsi posé les premiers jalons en réintégrant le Front de résistance nationale (Frn), la plateforme de l’opposition qui participait déjà au dialogue politique.

Il ne devrait pas non plus y avoir de fortes contestations par rapport à la prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Même si l’amendement du ministre de l’Intérieur fixant les Locales «au plus tard le 28 mars 2021» n’a pas agréé le Front de résistance nationale. Dans un communiqué, Moctar Sourang et Cie ont dénoncé «cette démarche unilatérale du gouvernement dans un contexte de dialogue politique», estimant que la question de la date des élections territoriales «devait être soumise au niveau du dialogue en cours avec tous les pôles en vue de trouver un consensus comme c’est le cas sur plusieurs autres questions». C’est donc plus la forme qui est en cause que le fond même. Aly Ngouille Ndiaye va donc défendre son amendement cette après-midi. Mais cela ne devrait pas être loin des motivations qu’il avait déjà données. Dans l’exposé des motifs, le ministre de l’Intérieur souligne que «les participants au dialogue ont convenu de la nécessité d’auditer le fichier et le processus électoral, d’évaluer l’élection présidentielle du 24 février 2019, de discuter de l’opportunité de maintenir le parrainage ainsi que la caution pour les prochaines élections locales». Mais, précise-t-il, il s’agira de «laisser le soin à un décret de fixer la date des élections, lorsque les acteurs du dialogue trouveront un accord». Sauf que lors des réunions qui ont suivi cet amendement, les pôles de l’opposition et des non-alignés ont estimé qu’il appartiendra, comme pour le report des Locales, à la Commission cellulaire de fixer la période de la tenue des élections.

Il sera plus, sans doute, de l’installation de Famara Ibrahima Sagna dont dépend l’accélération du dialogue politique. Parce que le Gl Niang et sa commission n’attendent que lui pour donner suite à la désignation de cabinets indépendants pour l’audit du fichier électoral et l’évaluation du processus électoral. Une exigence du Frn qui souhaite que ces audits soient lancés «au plus tard le 1er décembre 2019 pour pouvoir organiser les élections dans les meilleurs délais».