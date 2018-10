Le Sudes a appris avec «stupeur et indignation» qu’il a té exclu «de la session 2018 de la Commission nationale de reconnaissance des écoles privées du Sénégal». Le contenu du communiqué du Sudes/enseignement privé montre la colère qui étouffe ses membres : «Cette mesure inique, arbitraire, injustifiable valablement relève d’un flagrant abus de pouvoir du ministre de l’Education nationale qui, une fois de plus, exprime avec force, son hostilité vis-à-vis de notre syndicat. L’exploitation sans discernement des conséquences de droit des élections de représentativité syndicale de 2017 peut conduire à des errements inacceptables comme celui-ci.» Donc, le syndicat «exige l’organisation d’élections de représentativité dans le secteur de l’enseignement privé et dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur public. A défaut de cela, en attendant qu’elles aient lieu, que cesse sans délai, toute politique arbitraire de discrimination injustifiable de la part des autorités à l’encontre du Sudes/Ensei­gnement privé et du Sudes/Ensei­gne­ment supérieur et recherche».