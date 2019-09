A l’issue de la cérémonie du prix Fifa The Best, tous les votes dans toutes les catégories ont été rendus publics. Ayant comptabilisé 26 points, Djamel Belmadi était à un point du podium. Mais non ! Il a été devancé par Pochettino parce que tout le continent ne lui a pas affiché cette solidarité.

Parmi les 21 capitaines qui ont porté leur choix sur le sélectionneur algérien, seuls 10 proviennent du continent africain. 14 sélectionneurs africains ou techniciens étrangers évoluant en Afrique ont voté pour Belmadi. Les journalistes africains ont fait le gros du travail. 23 professionnels des médias ont choisi le technicien de 43 ans.

Malgré ce travail colossal abattu par Djamel Belmadi avec les Fennecs, il n’a pas trouvé cette grâce aux yeux de ses compatriotes africains. Ainsi va l’Afrique ! Même Cristiano Ronaldo, très loin des réalités africaines, a couronné le succès de Belmadi par un vote.

Notons que toutes les voix du Maghreb ont été pour le sélectionneur algérien hormis l’Egyp­te. Les sélectionneurs et capitaines du Maroc et de l’Egypte n’ont pas participé au vote.