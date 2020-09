Ousmane Sonko, le leader du Pastef va se rendre au bureau du directeur général de l’Office national de l’assainissement (Onas) dés son retour sur Dakar. Invité du Grand jury de E-radio, Ibrahima Gagny avait déclaré : « Je mets au défi Ousmane Sonko. S’il le désire, je l’invite à l’Onas lundi pour lui montrer, pièce par pièce, l’ensemble des montants qui ont été dépensés uniquement à l’Onas (80 milliards). Il faut parfois quand le pays est dans une tourmente de ce genre, qu’on laisse tomber la politique et qu’on soit objectif. L’information, il faut aller la chercher là où elle est avant de parler aux populations ». Dans une déclaration, le leader des patriotes a dit ceci : « j’irai lui rendre visite à mon retour à Dakar. Il n’a qu’à m’attendre. Et j’espère qu’il sera transparent et qu’il me donnera tous les éléments que je lui réclamerais avec pièces justificatives. Moi, je réponds toujours aux invitations. Parce que je suis un acteur politique et un député. Et je suis un acteur politique qui tient à sa crédibilité. Je veux que tout ce que je dis soit précis. Mais ce que je retiens pour le moment, lui, il reconnait qu’ils ont échoué. Parce que rien que l’ONAS devait réaliser à peu près 250 milliards sur dix ans. On est à neuf ans, il dit qu’il a fait 80 milliards. Cela s’appelle échec. Après le reste, les détails, où est-ce qu’ils ont mis les 80 milliards, j’irai lui demander ça. Il n’a qu’à tout me donner et nous prendrons même des experts en assainissement qui vont nous faire une contre-expertise»