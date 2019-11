Malgré une équipe sénégalaise à deux visages, Aliou Cissé s’est montré satisfait d’avoir décroché les trois points pour une première sortie dans ces éliminatoires.

Quelle analyse faites-vous de la première victoire des Lions dans ces éliminatoires de la Can 2021 ?

Je tiens d’abord à remercier tout le monde, féliciter le coach du Congo, Valdo. Je lui disais tout de suite que tout petit, j’allais au Parc pour le voir. Une vraie légende du Psg. Pour revenir au match, je crois qu’il a été presque bien abouti, surtout en première période. En deuxième mi-temps, on a eu un peu plus du mal parce que l’Equipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu’à un moment donné, on aurait pu garder un peu plus de justesse technique pour pouvoir sortir les ballons. Mais je retiendrais surtout la victoire. Entrer dans les éliminatoires avec une victoire, c’est très intéressant pour la suite.

On a vu une équipe sénégalaise à deux visages. Qu’est-ce qui explique cela ?

C’est vrai qu’on a eu une première période meilleure que la deuxième, mais il ne faut pas oublier qu’en face, il y avait une équipe qui avait décidé en deuxième période de jouer son va-tout. Elle nous a empêchés de développer notre jeu. Ils ont densifié le milieu et ça a été beaucoup plus compliqué. Main­tenant, on va préparer l’Eswatini et y aller pour faire un bon résultat. Le match est arrivé très tôt, la préparation a été difficile. Dans l’ensemble, ce qu’il faut retenir, c’est la victoire. On a gagné et nous sommes très heureux ce soir.

Un mot sur les deux buteurs Habib Diallo et Sidy Sarr…

Je suis content pour Sidy et Habib. Mais j’ai envie de féliciter l’ensemble de l’Equipe du Sénégal. Il ne faut pas parler individuellement, mais de l’équipe. Aujourd’hui, cette équipe a besoin d’un état d’esprit collectif. Je félicite tous les joueurs qui ont participé à cette rencontre.

Avez-vous des nouvelles de Ismaïla Sarr sorti sur blessure ?

Je n’ai pas encore de nouvelles. Mais j’espère qu’il n’y aura rien de grave.