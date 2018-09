Très présente sous le panier, Mame Marie Sy a livré un match sérieux et appliqué face à la Lettonie. Contre la Chine, le pivot des Lionnes recommande de jouer «avec lucidité».

Comment se porte l’équipe au lendemain de cette victoire historique et à la veille d’affronter la Chine ?

Sincèrement, ça va très bien après notre victoire d’hier (dimanche). Là, maintenant, place à la concentration pour préparer le match de demain (aujourd’hui) contre la Chine. On est confiant. On a bien travaillé. On a vu pas mal de choses pour préparer le match de demain. On le prépare donc sereinement. On va avoir beaucoup de temps de récupération après avoir joué les Etats-Unis et enchainé avec la Lettonie. Mais là, on a bien récupéré hier soir et ce matin.

Avez-vous eu le temps de bien analyser la Chine ?

On a fait pas mal de vidéo. On les a vues jouer contre la Lettonie. Là, ce matin, on a encore fait de la vidéo. Le coach a donné pas mal de consignes. Ce matin, on a beaucoup travaillé sur la défense. C’est une équipe qui a pas mal embêté les Etats-Unis. Même contre la Lettonie, elles ont bien défendu. Ce sera un match très disputé.

Après deux matchs de suite, est-ce que physiquement, cela ne risque pas de peser sur l’équipe ?

On est dans une compétition où il faut mettre de côté la fatigue. Il faut jouer avec lucidité. C’est vrai qu’on était fatigué contre la Lettonie mais c’est notre lucidité et notre force qui nous ont permis de gérer le match. A un moment donné, on aurait pu lâcher, mais on ne l’a pas fait. C’est surtout cela qu’il faut souligner. C’est ce qui fait la force de cette équipe. Au tournoi d’Antibes en France, on a commis quelques erreurs. On a très mal géré les ballons. Ce qu’on a pu corriger contre la Lettonie. Il faudra donc confirmer face à la Chine.