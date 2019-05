Erling Haland : ce nom est à retenir pour avoir battu un record historique. En effet, hier face au Honduras dans le Groupe C, la pépite norvégienne a claqué les 9 buts des 12 inscrits par son équipe.

Après deux défaites de rang, les deux équipes se disputaient la troisième place. Mais finalement, il n’y a pas eu match. La sélection de Pal Johansen s’est en effet imposée sur le score de… 12-0 !

La Norvège a notamment été portée par un homme : Erling Braut Håland. L’attaquant du Rb Salzbourg a signé un nonuplé dans ce match, soit neuf buts inscrits ! Leo Ostigard, Jens Hauge et Eman Markovic ont inscrit les autres buts norvégiens. A seulement 18 ans, Håland a donc frappé très fort. Une performance qui devrait certainement lui permettre d’être sacré meilleur buteur de ce Mondial U20. Du coup, il bat le record du Brésilien Adailton (6). Le Brésil, qui en 1997 avait corrigé la Belgique 10-0, n’est plus le plus large vainqueur de l’histoire de la compétition. Une équipe de Honduras, qui avait déjà encaissé sept buts pour zéro marqué lors de ses deux précédentes sorties.

En 8es de finale, le Sénégal pourrait faire face ce lundi à ces Norvégiens et à leur «Monsieur 9 buts». Si c’est le cas, la défense sénégalaise aura du boulot même s’il faut noter que la Norvège, malgré sa pépite, a raté son début de tournoi avec deux défaites contre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.

Mais l’espoir est permis pour les coéquipiers du duo central Souleymane Cissé-Moussa Ndiaye qui n’a jusqu’ici encaissé aucun but dans ce tournoi.

