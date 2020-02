Le Psg a perdu son huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi à Dortmund. Erling Haaland a marqué un doublé (69e, 77e) et Neymar a marqué le but parisien (75e). Un match pour lequel Thomas Tuchel faisait le choix de se passer de Mauro Icardi, alors que Kurzawa était préféré à Bernat.

Le Psg pourra au moins se consoler avec ce but marqué à l’extérieur, mais devra se passer de Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus pour le retour qui aura lieu le 11 mars au Parc des Princes.