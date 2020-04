La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn) a démarré le paiement des bourses de sécurité familiale le 9 avril 2020 sur l’ensemble du pays. Mais compte tenu de la situation actuelle liée au coronavirus (Covid-19), un dispositif particulier a été mis en place dans les bureaux de poste, afin d’éviter tout regroupement et em­pêcher ainsi les contaminations.

«Ce dispositif prend en compte les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l’action sociale et ainsi organisé. Un calendrier de paiement établi par nombre de bénéficiaires par les relais communautaires et le respect des mesures barrières», informe un communiqué de la déléguée générale Aminata Sow. Cette dernière va d’ailleurs effectuer aujourd’hui une visite de supervision au bureau de poste de Guédiawaye, afin de s’assurer du bon déroulement des opérations.