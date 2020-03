Longtemps épargnée par lapan­démie, l’Afrique s’inquiète des risques sanitaires et économiques du coronavirus. Rattrapé par le Covid-19, le continent est exposé à une double crise qui pourrait donner un coup de frein brutal à son développement. Les Africains pleurent Manu Dibango, grand saxophoniste de jazz camerounais, décédé mardi en France à 86 ans des suites du coronavirus. Un choc pour un continent qui a semblé jusqu’alors relativement épargné par la pandémie. Mardi soir, on dénombrait ainsi 2137 cas de contamination dans toute l’Afrique, dont 62 morts, alors que le bilan mondial dépassait 404 000 cas et 18 000 décès. Toutefois, la faiblesse des systèmes de santé des pays africains suscite de vives craintes. Ainsi, à l’unisson, les joueurs africains ont invité leurs compatriotes à respecter les règles d’hygiène de l’Oms et les consignes des gouvernements locaux, appu­yant sur la nécessité du confinement en de telles circonstances de crise sanitaire mondiale.