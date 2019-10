On rapporte que Senghor aurait dit que nous prenons tous les défauts des Français sans prendre de leurs qualités. Il faut néanmoins accepter que le fait d’avoir adopté la campagne «Octobre rose» soit très positif. On dépiste encore beaucoup trop de cancers dans ce pays. «Octobre rose» a été initié par des Français dans leur pays et a permis de sensibiliser aux ravages du cancer du sein et à d’autres. Au Sénégal aussi, malgré le manque de moyens, espérons que les résultats seront comparables, sinon plus importants. Et on pourra faire mentir Senghor.