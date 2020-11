Le début d’année scolaire est souvent difficile pour certains parents écartelés entre le devoir d’assurer la dépense quotidienne et l’impérieuse nécessité de trouver des fournitures à leur progéniture. Conscients de cette situation exacerbée cette année par la pandémie de Covid-19, des jeunes du quartier Peulgha Pastef de Fatick se sont organisés et ont cherché à soulager certains parents par rapport à l’achat des fournitures scolaires. Ainsi, à travers des cotisations et la participation de certaines bonnes volontés, ils ont pu acquérir 200 kits scolaires distribués samedi dernier à autant d’écoliers dudit quartier. «A travers ce geste, nous avons voulu soulager nos mamans et papas du quartier en achetant des fournitures scolaires pour nos jeunes frères et sœurs parce que nous savons qu’avec ce contexte de pandémie, ce n’est pas évident», a fait savoir l’un des initiateurs de cette action de solidarité, Ababacar Diop. Lequel, avec ses amis, ambitionne les années à venir de faire davantage afin de toucher le maximum d’écoliers du quartier où se trouve la maison familiale du chef de l’Etat Macky Sall. Et pour réussir un tel pari, M. Diop compte ne ménager aucun effort pour mettre à contribution tous les cadres de ce quartier qui les a vus naître et grandir.