Encore une bouffée d’oxygène pour l’Hôpital régional de Fatick (Horef). Régulièrement à cours de sang, cet établissement de santé vient de bénéficier à nouveau d’un geste hautement humanitaire de la part, cette fois-ci, des postiers de Fatick qui, en collaboration avec le Club des donneurs de sang de la région, a organisé ce mercredi 21 octobre une journée de don de sang leur ayant permis de collecter 52 poches qui seront mises à la disposition de la banque de sang dudit centre hospitalier régional. Selon Papa Athie, patron de la toute nouvelle Direction régionale de La Poste de Fatick, cette activité, qui fait partie de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse), entre dans le cadre de la Journée mondiale de La Poste célébrée le 9 octobre de chaque année et dont l’objectif est de sensibiliser les particuliers et les entreprises par rapport aux avantages et garanties qu’offrent les Postes dans le monde et surtout au rôle prépondérant que jouent les opérateurs postaux, notamment dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale comme c’est le cas actuellement.

Outre ce don de sang, cette célébration, à en croire toujours M. Athie, a été aussi marquée par une animation commerciale dans les cinq grands bureaux de la région. Ce à quoi viendra s’ajouter une rencontre avec la presse pour partager sur les perspectives postales au niveau de la région de Fatick et communiquer sur les services qu’offre l’entreprise.

De plus, en partenariat avec l’Inspection d’académie (Ia), une cérémonie de remise de récompenses constituées de kits scolaires sera très prochainement or­ga­nisée au profit des 11 meilleurs élèves de la région qui arrivent cette année en classe de 6e.