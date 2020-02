Ce sont plus de soixante-dix mille personnes qui ont fini d’être enrôlées dans le cadre de la campagne «1 million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé» qui a été lancée en décembre dernier par l’Agence nationale de la Couverture maladie universelle (Anacmu), en partenariat avec l’Union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal (Unamusc) et qui doit se terminer le 29 février prochain. C’est ce qu’a révélé samedi dernier à Niakhar le directeur des opérations de l’Anacmu.

Serigne Diouf, qui s’exprimait en marge d’un gala de lutte organisé par Yakhya Diop Yékini, a fortement salué l’engagement de cet ancien «Roi des Arène» qui, à lui seul, a enrôlé dans les mutuelles de santé, 2 500 personnes dont des imams, des femmes entrepreneuses, des élèves (au nombre de 1500), chez lui à Joal.

Emboîtant le pas à cet ambassadeur de la Cmu, M. Diouf, toujours dans le cadre de cette campagne, a lui aussi enrôlé quelque 100 arbitres et lutteurs de la commune voire de l’arrondissement de Niakhar d’où il est originaire. Il s’est également engagé à faire la même chose pour toutes les «badieunou gokh» de la commune de Niakhar. Sans compter le renouvellement pour les 1000 élèves qu’il avait déjà enrôlé l’année dernière.

